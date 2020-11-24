لعب فريق الكرة بالنادي الأهلى الدور التمهيدى للبطولة أمام فريق اطلع برة الجنوب سودانى، على ملعب استاد برج العرب، نظرًا لسوء الأحوال الأمنية فى السودان، وبطلب من الفريق الضيف.. إذ فاز الأهلي ذهابًا بـ 9 أهداف نظيفة، وإيابًا بـ 4 أهداف نظيفة.

دور الـ32 واصل الأهلى مشروار الانتصارات فى الدور الثانى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.. إذ واجه كانو سبورت الغينى الإستوائى، وفاز ذهابًا بهدفين نظيفين، وإيابًا بأربعة أهداف نظيفة، حاجزًا مقعده فى دور المجموعات والذى جاء فى المجموعة الأولى تضم النجم الساحلى التونسى، والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى. دور المجموعات خاص الاهلي 6 مباريات فى دور المجموعات للبطولة، وصعد المارد الأحمر بعد حصوله على المركز الثانى فى المجوعة الثانية بعد احتلال النجم الساحلي صدارة المجموعة. وسجل الأهلى فى دور المجموعات 3 انتصارات، جميعها على ملعبه، وتعادلان خارج ملعبه أمام بلاتينيوم والهلال، ولم يسجل سوى هزيمة واحدة أمام النجم الساحلى، وكان على ملعب الأخير.. ليصعد الأهلى بعد أن جمع 11 نقطة فى المركز الثانى، بعد أن أحرز 7 أهداف ولم تتلق شباكه سوى 4 أهداف فقط. ربع النهائى واجه الأهلى فريق ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، فى دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، وصعد فى النهاية على حسابه بنتيجة 3/1 فى مجموع المباراتين.. إذ فاز الأحمر ذهابًا بهدفين نظيفين، وتعادل على ملعب صن داونز إيابًا إيجابيًا بهدف لكل منهما. نصف النهائى واجه الأهلى فريق الوداد المغربى، فى دور نصف نهائى البطولة، وصعد الأحمر على حساب الفريق البيضاوى بنتيجة 5/1، إذ فاز أبناء الجزيرة بثنائية نظيفة على ملعب المركب الرياضى ذهابًا، وبنتيجة 3/1 على ملعب استاد القاهرة إيابًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 29 هدفا.. مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 من الدور التمهيدي حتى النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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