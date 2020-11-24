في غياب ميسي.. برشلونة بالبدلاء أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

ويحل برشلونة الإسبانى ضيفًا على نظيره ديناموكييف الأوكرانى، بملعب أولمبيسكى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب كامب نو فى بداية نوفمبر الجارى، قد انتهت بفوز البارسا بصعوبة بهدفين لهدف.

ويشهد تشكيل برشلونة غياب قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لم يسافر مع بعثة الفريق لأوكرانيا وذلك للراحة. وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف كالآتي: في حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينو ديست، كليمونت لينجليت، مينجويز، فيربو جونيور خط الوسط: فيليبي كوتينيو، ألينيا، ميراليم بيانيتش خط الهجوم: بيدري، مارتن بريثوايت، ترينكاو

وأعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دينامو كييف الأوكراني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وانتصاره اليوم يعني تأهله لدور الـ 16، فيما يحتل دينامو كييف المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.