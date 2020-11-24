استعدادا للأهلي.. الاتحاد السكندري يفوز على الضبعة بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على هلال الضبعة أحد فرق الدرجة الثالثة بنتيجة 3-1"، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب النادي بسموحة .

وأشرك حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري جميع اللاعبين خلال الشوط الأول والذي انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه خالد قمر.

ولجأ حسام حسن إلي إحداث التغيرات خلال الشوط الثاني للوقوف على المستوي الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل مواجهة النادي الأهلي . وأحرز رزاق سيسيه الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني ونجح الضبعة في حراز الهدف الأول . وأضاف عمر الميداني الهدف الثالث والأخير لنادي الاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط من ضربة جزاء . وأشاد حسام حسن بالروح القاتلية التي يمتلكها اللاعبين خصوصا قبل مواجهة الأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر .

وينتظر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري القائمة النهائية بأسماء الراحلين عن صفوف زعيم الثغر وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

واستقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى . وأرسل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين إلي محمد مصيلحي رئيس النادي من أجل الاطلاع عليها قبل الإعلان عنها . وتنتهي المهلة المحددة للقائمة الأولي يوم 11 نوفمبر الجاري . وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولي من نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشي بالإضافة إلي ويلسون اكاكبو وأنيس سالتو. وأعلن مسئولو الاتحاد السكندري تمسكهم بالحراس الثلاثي في الموسم المقبل وهم " عماد السيد، ومحمود الزنفلي وعمرو خليل ، وأنه لا نية للتفاوض مع أي حارس آخر من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر .

وينتظر أيضا رئيس نادي الاتحاد السكندري وعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنظر في مطالب النادي الإنشائية وتدعيم النادي ماليا في ظل رفض رجال الأعمال وتأخرهم عن دعم ناديهم ووقوع العبء المادي على رئيس النادي وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة.

ويأمل محمد مصيلحي في تدعيم النادي انشائيا وفنيا من أجل تحقيق مطالب جماهير زعيم الثغر.