نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون يهزم الوحدة ويرتقي للمركز السادس بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم التعاون للمركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني في خمس مباريات بانتصاره 1-0 على ضيفه الوحدة بفضل هدف عكسي اليوم الثلاثاء.



وأرسل عبد الله الجوعي تسديدة نحو المرمى تصدى لها راغد النجار حارس الوحدة لتجد البديل عبد الله ساني الذي تابعها نحو الشباك من مدى قريب قبل أن يضعها المدافع عبد الله الحافظ بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72.