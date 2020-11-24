نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يضم حارس المصري ل ٣ مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة في ضم أحمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي ، والذي وقع على عقد مدته ٣ مواسم تبدأ من الموسم الجديد 2020 / 2021 .

هذا وقد تمت الصفقة في حضور وكيل اللاعب أحمد عثمان بلية ، حيث يشارك القناة ضمن فرق المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

ويستهل القناة مباريات الموسم الجديد غدا الاربعاء تحت قيادة تامر مصطفى حيث يلاقي نادي اف سي مصر الهابط حديثا من الدوري العام الممتاز بعد قضاء موسم واحد فقط به .