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عمر شويل - جدة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن موعد جائزة أفضل لاعب في العالم في 2020 قد أعلن بشكل رسمي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن الموعد الذي تم تحديده أقامة حفل جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تكون معروفة باسم the best، حيث أكدت الفيفا أن سوف تقام هذه الحفل يوم 17 ديسمبر القادم في مدينة زيوريخ السويسرية، وأكدت أنه سوف يتم أخذ كافة التدابير الوقائية والطبية بسبب انتشار هذا الوباء حول العالم كله للمحافظة على صحة الجميع.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن موعد جائزة أفضل لاعب

حيث أعلنت الفيفا أن لإمكانية التصويت للجائزة سوف تستمر حتى 25 نوفمبر الحالي إلى يوم التاسع من ديسمبر القادم من عام 2020، وذلك قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن جوائز الحفل التي تم تحديدها يوم السابع عشر من شهر ديسمبر القادم.

الفيفا تتراجع عن إلغاء الحفل

أكدت الفيفا أنها لن تقوم بإلغاء الحفل كما أعلنت قبل ذلك بعد انتشار هذا الوباء وأصابه العديد من الأشخاص وبالتالي حدث تأجيل للدوريات الأوروبية، وذلك كان في النصف الأول من 2020 ثم عادت مرة أخرى في شهر يونيو الماضي.

كان النجم ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني ومنتخب الأرجنتين كان حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2019 وبالتالي تفوق بشكل كبير على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.