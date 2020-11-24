منهم مصر.. فيفا يعلن مشاركة 22 منتخبا في كأس العرب بقطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، في بيان رسمي اليوم " الثلاثاء"، أن 22 منتخبا وطنيا من المنطقة العربية واقعوا للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم .
وقال الاتحاد الدولي في بيانه إن البطولة التي ستقام نهاية العام القادم ستشهد مشاركة 22 منتخبا من ضمنها منتخب مصر .
وأكد الاتحاد الدولي أن المنتخبات الـ22 وقعت على المشاركة في المسابقة والتي ستقام في الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر 2021.
وجاءت المُنتخبات المشاركة كالتالي:"الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.
وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلي أربع مجموعات مع تأهل أول فريقين من كل منها إلي ربع النهائي وتقام 32 مباراة على مدار 18 يوميا .
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