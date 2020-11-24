في بطنها بطيخة صيفي .. عائلة جمعة لا تقلق من خسارة نهائي دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما

ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.

وهناك حالة خاصة تزين نهائي الجمعة، حيث أن هناك عائلة تضمن الحصول على اللقب القاري، سواء فاز الأهلي أو الزمالك، وهي عائلة الشقيقين صالح جمعة لاعب الأهلي، وعبد الله جمعة لاعب الزمالك.

صالح جمعة حتى الآن قد لا يلحق بالمباراة، وذلك عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا لكنه تحت قيد الأهلي في تلك البطولة، وسيخضع اللاعب غدًا الأربعاء، لمسحة جديدة، وذلك لتحديد إمكانية تواجده في قائمة المباراة.

على الجانب الآخر، يواصل عبد الله جمعة تألقه مع الفريق الأبيض، ويُعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.