فخر العرب.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد إعلان مشاركته غدا أمام أتالانتا الإيطالي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #صلاح بعد تأكيد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، جاهزيته للعب غدا أمام فريق أتالانتا الإيطالي وفوزة بأفضل هدف في الشهر بالدوري الإنجليزي.

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏محمد صلاح جاهز للمشاركة غدًا أمام اتلانتا حسب تصريح يورغن كلوب اليوم في المؤتمر الصحفي" و ‏هدف محمد صلاح ضد إيفرتون يفوز بجائزة هدف شهر أكتوبر، وده تاني فوز ليه بجايزة هدف الشهر الموسم ده ملك".

وقال آخرون "فخر العرب جاهزة بلعب غدا ربنا يوفق " و" ‏‎ان شاءالله بكره نشوفه صلاح مسجل اهداف".

وأكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ، أن محمد صلاح تعافى تمامًا من فيروس كورونا وأصبح جاهزًا لخوض مباراة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" محمد صلاح تدرب معنا بشكل عادي في التمرين، وهو جاهز لمواجهة أتالانتا غدًا."

وأضاف:" محمد صلاح جاءت مسحته الثانية سلبية وهو جاهز لمباراة أتالانتا."

وعلق النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على بعض الانتقادات التي يتعرض لها دائما.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو:" بعض الناس ينتقدون دائما، سيقولون أنه أن هذا الشخص جيدا في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الجزء".

وتابع:" علي مواصلة مع أقدمه رفقة ليفربول، أنا فخور جدا بما أحققه".

وواصل:" الأهداف وصناعتها؟ أشعر بالرضا عن ذلك رغم أن الأمر أصبح أصعب قليلا، لكن هذه مهمتي داخل الملعب ويتوجب على فعلها".

وأشار:" كان من المهم التتويج بالجوائز الفردية، دائما ما أقول ان الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في المرتبة الأولى، من حيث الأهمية".

وأشار:" طموحي كان التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وحدث ذلك، لكن طموحي الآن هو التتويج بالبطولتين خلال موسم واحد".

وواصل صلاح:" تعرضنا لضغط كبير هذا الموسم بسبب إصابة فيرجيل فان دايك، لكن اللاعبين الشباب ظهروا بشكل جيدا".

واستطرد:" هذا الموسم جنوني، بسبب عدد الأهداف التي سجلت، لم اتوقعها أبدا، اللعب أيضا بدون مشجعين هو أمر جنوني أيضا".