تفاصيل مواجهتي المقاولون العرب وأرتا سولار في الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تفاصيل مواجهتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في دور التمهيدي الأول للكونفدرالية الإفريقية أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.

ويعد ذئاب الجبل الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ مشواره في نسخة 2020-2021 من دور الـ 64، إذ يبدأ الأهلي والزمالك وبيراميدز مشوارهم الإفريقي من دور الـ 32.

على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي.

الإياب: 4 ديسمبر في الساعة الثامنة مساءً، ملعب الجبل الأخضر - مصر.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الجمعة والسبت علي ملعب المباراة.

وجاءت مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.

ويلتقي المقاولون في الدور التمهيدي، يوم الأحد مع أرتا سولار بطل جيبوتي بملعب الأخير قبل أن تقام مباراة العودة في مصر.

وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فإنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.

وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.

وعاد المقاولون العرب للكونفدرالية بعد غياب 15 عامًا، بعدما أنهى الموسم الماضي بالدوري بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة.