ميدو جابر وفونسينيو يخوضان تدريبات تأهيلية في مران سيراميكا كليوباترا

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن ميدو جابر والإيفواري فونسينيو، لاعبي الفريق، يعانيان من إجهاد في العضلة الضامة، وخاضا تدريبات تأهيلية في مران اليوم، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي.

وأضاف فريد رضوان أن ثنائي سيراميكا كليوباترا بدآ مرحلة التأهيل والعلاج في مران اليوم، وسوف يعودان للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي في خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكان نادي سيراميكا استأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن خطة استعداد الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، اجتماعا مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران المقام على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي. وشهد اجتماع هيثم شعبان مع عمرو حسن المدرب العام، وعمرو أبو الحسن المدرب المساعد، ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى، والبرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال، مناقشة خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة. ودخل فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في أحد فنادق التجمع الخامس، عقب نهاية مران اليوم، على أن يتخلله عدد من المباريات الودية استعدادا لمشاركة الفريق الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة. ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي: الأسبوع الأول الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الثاني سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي الأسبوع الثالث المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الرابع سيراميكا كليوباترا - بيراميدز الأسبوع الخامس سموحة - سيراميكا كليوباترا الأسبوع السادس سيراميكا كليوباترا - الأهلي الأسبوع السابع إنبي - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الثامن سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش الأسبوع التاسع المصري - سيراميكا كليوباترا الأسبوع العاشر سيراميكا كليوباترا - الجونة الأسبوع الحادي عشر أسوان - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الثاني عشر سيراميكا كليوباترا - المقاصة الأسبوع الثالث عشر غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الرابع عشر سيراميكا كليوباترا - الاتحاد الأسبوع الخامس عشر الزمالك - سيراميكا كليوباترا الأسبوع السادس عشر سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة الأسبوع السابع عشر الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

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