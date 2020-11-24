بعثة المقاولون تصل فندق الإقامة بجيبوتي استعدادا لمواجهة ارتا سولار في الكونفيدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الى فندق الاقامة في جيبوتي لخوض مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.
وذلك بعد رحلة طويلة استغرقت 14 ساعة وكان في استقبال البعثة في المطار وفد من السفارة ورامي ربيع مدرب الفريق الذي سبق البعثة امس .
وشهدت الإجراءات في مطار جيبوتي وقتا طويلا وخضعت البعثة لتحليل كورونا استغرق ساعتين وهو ما زاد من طول الرحلة لتتعدى 14 ساعة.
وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد اللهياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.
ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.
ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخميس و الجمعة على ملعب المباراة.
وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.
ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الجمعة والسبت علي ملعب المباراة.
وجاءت مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.
ويلتقي المقاولون في الدور التمهيدي، يوم الأحد مع أرتا سولار بطل جيبوتي بملعب الأخير قبل أن تقام مباراة العودة في مصر.
وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فإنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.
وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.
وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.
وعاد المقاولون العرب للكونفدرالية بعد غياب 15 عامًا، بعدما أنهى الموسم الماضي بالدوري بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة.
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