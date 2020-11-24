أبطال أوروبا.. تعادل برشلونة ودينامو كييفو يوفنتوس وفيرنكفاروسي في الشوط الأول

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع فيرنكفاروسي المجري بهدف لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح أوزوني التسجيل لفيرنكفاروسي في الدقيقة 19، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 35، لينتهي لشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي نفس المجموعة، تعادل فريق برشلونة مع نظيره دينامو كييف الأوكراني سلبيًا بدون أهداف في الشوط الأول.