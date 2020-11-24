هتكونوا الجيل الأفضل.. حازم إمام يحفز لاعبي الزمالك للفوز على الأهلي

وجه حازم امام لاعب نادي الزمالك الدعم الدعم للاعبي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي في المباراة التي ستقام الجمعة القادمة على استاد القاهرة.

وكتب حازم إمام عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا "‏الجيل الحالي من الزمالك لو كسب لازم يعرف انه هيكون الجيل المحبب والافضل لجماهير الزمالك ، شد حيلكوا يا رجالة".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،أخطر، مسئولي نادي الزمالك، بموعد خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية في العاشرة صباح غدٍ، الأربعاء، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استعدادا لمباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.

جدير بالذكر أن محمود الونش لاعب الفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويخضعان للعزل في الفترة الحالية.

فيما تعرض أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما خضع لمسحة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ يومين وجاءت نتيجتها إيجابية.

وقام أيمن عبد العزيز بعزل نفسه في المنزل ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج كي يتماثل للشفاء على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك يفكرون بجدية في الاستعانة بأيمن عبد العزيز لمعاونة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق في مباراة الأهلي بنهائي دوري الأبطال المقرر له يوم الجمعة المقبل في ظل إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بفيروس كورنا

يذكر ان اللجنة الأولمبية ، أكدت في خطابها إلى اتحاد الكرة ضرورة مخاطبة الكاف من جانب الاتحاد لمنع مرتضى منصور من حضور المباراة النهائية كونه صادر قرار ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات ومنعه من التواجد فى أى نشاط رياضى .

ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات، بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .