هتكونوا الجيل الأفضل.. حازم إمام يحفز لاعبي الزمالك للفوز على الأهلي

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،أخطر، مسئولي نادي الزمالك، بموعد خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية في العاشرة صباح غدٍ، الأربعاء، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك استعدادا لمباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.
جدير بالذكر أن محمود الونش لاعب الفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويخضعان للعزل في الفترة الحالية.
فيما تعرض أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما خضع لمسحة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ يومين وجاءت نتيجتها إيجابية.
وقام أيمن عبد العزيز بعزل نفسه في المنزل ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج كي يتماثل للشفاء على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مسئولو الزمالك يفكرون بجدية في الاستعانة بأيمن عبد العزيز لمعاونة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق في مباراة الأهلي بنهائي دوري الأبطال المقرر له يوم الجمعة المقبل في ظل إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بفيروس كورنا
يذكر ان اللجنة الأولمبية ، أكدت في خطابها إلى اتحاد الكرة ضرورة مخاطبة الكاف من جانب الاتحاد لمنع مرتضى منصور من حضور المباراة النهائية كونه صادر قرار ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات ومنعه من التواجد فى أى نشاط رياضى .
ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات، بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .
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