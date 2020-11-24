وشهد التدريب مشاركة التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي في التدريب بعد انتظامهما في المعسكر. وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .
ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.
جدير بالذكر أن محمود الونش لاعب الفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويخضعان للعزل في الفترة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يخوض تدريباته استعدادا لملاقاة الأهلي بنهائي أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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