الزمالك يخوض تدريباته استعدادا لملاقاة الأهلي بنهائي أفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الفريق بالمعسكر المغلق. يأتي هذا استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.

وشهد التدريب مشاركة التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي في التدريب بعد انتظامهما في المعسكر. وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.

جدير بالذكر أن محمود الونش لاعب الفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويخضعان للعزل في الفترة الحالية.