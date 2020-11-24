نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير منتخب السويس تطالب بمساندة المحافظ للفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد عدد من محبي وجماهير نادي منتخب السويس الممثل الشرعي للمحافظة، السيد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لدعم فريق كرة القدم قبل بداية منافسات دورى القسم الثاني.

طالب الجماهير بدعم الفريق ماديًا خلال الفترة المقبلة، للمنافسة من أول مباراة، ومن أجل الظهور بالمظهر المشرف في المسابقة الصعبة، حتى يتمكن الفريق من التواجد في حلبة المقدمة والصعود لدوري الممتاز وتحقيق حلم السوايسة.

ويستعد منتخب السويس لمواجهة نادي بورتو السويس الصاعد حديثا للمسابقة، وتقام المباراة غدا الساعة ٢،٣٠، على استاد السويس الجديد، في أولى منافسات مجموعة القاهرة والقناة من دورى القسم الثاني.