نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الدايم يعتذر عن استمرار ترشيحه فى انتخابات الطائرة بخطاب للجنة الأوليمبية .. مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة الطائرة والمرشح على منصب الرئيس فى الانتخابات التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، بخطاب رسمى للجنة الأوليمبية عن الاستمرار فى الترشح فى الإنتخابات المقبلة لاتحاد الكرة الطائرة ، مشيرا إلى أنه كان يسعى للحصول على حقه الدستورى والقانونية ، بعد أن قام اتحاد الكرة الطائرة باستبعاده من قائمة المرشحين فى الإنتخابات لأسباب لا أساس لها من الصحة ، ولذلك تقدم بتظلم للجنة التى أعادت له الحياة على حد قوله ، وأثبت القرار أن اللجنة التى تدير الاتحاد كانت تتربص به ، مشيرا إلى أنه سوف يساند شريف الشمرلى المرشح على منصب الرئاسة والذى يعتبره أخيه الأصغر ، وجميع أفراد قائمته بالكامل ، للفوز بالانتخابات من أجل إعادة اللعبة إلى سابق عهدها .

وكانت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد اصدرت قرارا أمس الاثنين بعودة أحمد عبد الدايم إلى قائمة المرشحين على منصب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، وذلك بعد أن تقدم عبد الدايم بتظلم إلى اللجنة الأوليمبية بعد أن قامت اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد برئاسة سامح حمدى باستبعاده من قائمة المرشحين ، الأمر الذى جعل عبد الدايم يتقدم بالتظلم إلى اللجنة الأوليمبية ، التى قبلت التظلم من حيث الشكل .

وفى الموضوع بإلغاء قرار الاتحاد المصرى للكرة الطائرة باستبعاد المتظلم من كشوف المرشحين لرئاسة مجلس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية اخصها إعادة قيد المتظلم بقائمة المرشحين لانتخابات الاتحاد.