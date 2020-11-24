نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان ينتقد ضغط المباريات قبل مواجهة إنتر ميلان المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن جدول المباريات المزدحم أصاب كرة القدم بضرر بالغ، وقلل من متعة اللعبة، حيث يستعد فريقه لمواجهة مضيفه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء بتشكيلة ضربتها الاصابات.

وسيفتقد ريال مدريد جهود المهاجم البارز كريم بنزيمة والقائد سيرجيو راموس بسبب إصابات عضلية، بينما يعاني لاعب الوسط المؤثر فيدريكو بالبيردي من كسر في الساق.

ويغيب المدافع إيدر ميليتاو والمهاجم لوكا يوفيتش لإصابتهما بفيروس كورونا وكذلك ألفارو أودريوزولا.

ويتعرض جدول المباريات الأوروبية الذي تضرر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا لانتقادات متزايدة بعد إصابة العديد من اللاعبين البارزين وكان رونالد كومان مدرب برشلونة ويورغن كلوب مدرب ليفربول من بين أشد المنتقدين.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء قبل مواجهة إنتر ميلان في سان سيرو "وصلنا إلى نقطة بدأنا نفكر عندها انه مع كل هذه المباريات وكل هذه الاصابات لم تعد اللعبة كسابق عهدها.

"هناك مباريات كثيرة جداً ولم نحصل على أي فرصة للاستعداد لهذا الموسم. لا أدري إن كانت الأمور ستصبح مختلفة لو كان جدول المباريات مختلفاً. لا أرغب في اختلاق أعذار".

واشتكى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أيضاً من عدد المباريات التي يضطر اللاعبون لخوضها وحذر من اطلاق بطولات جديدة مثل كأس العالم الموسعة للأندية.

وقال "نخوض مباريات أكثر من اللازم حالياً. نلعب مباراة كل ثلاثة أيام في الدوري وأوروبا ومع المنتخب الوطني. نعيش وقتاً صعباً للغاية ولا أحد ينشغل بصحة اللاعبين.

"هناك الكثير من الاصابات ولا مغزى من إطلاق المزيد من البطولات لأنها تتسبب في المزيد من الإصابات. لا أدري من سيلعب كل هذه المباريات".

ويحتل ريال مدريد، الذي فاز 3-2 على ضيفه إنتر ميلان في وقت سابق هذا الشهر، المركز الثالث في المجموعة الثانية المتكافئة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات. وانضم زيدان إلى أنطونيو كونتي مدرب إنتر، الذي يتذيل فريقه المجموعة بنقطتين، في وصف المواجهة بأنها "مباراة نهائية".