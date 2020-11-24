نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض العديد من لاعبي الأهلي والزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الأيام الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين القطبين في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبي فريق الأهلي والمسحات التي أجراها الفريق على مدار الأيام الماضية إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا هم، محمود عبد المنعم كهربا، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وأحمد ياسر ريان، ومحمد شريف، بالإضافة لمدافع الفريق الجديد أحمد رمضان بيكهام.

بينما جاءت باق نتائج المسحات الخاصة بلاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق سلبية حتي الآن.

أما في معسكر الزمالك تعرض 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا هم، حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وتحولت نتيجة عينته لسلبية مؤخرا، ومحمد حسن، ومحمود حمدي الونش، بالإضافة لمدرب الفريق مدحت عبد الهادي.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبي الفريقين للمسحة الطبية الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا غداً الأربعاء، بواسطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.