نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل أعمال إيسكو يكشف عن رغبته في الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن وكيل أعمال الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني فتح الباب أمام رحيل موكله عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت التقاريرالصحفية بأن إيسكو أبلغ إدارة ناديه بأنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وألمحت التقارير الصحفية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع إيسكو البالغ من العمر 28 عاماً على رأسها إيفرتون ومانشستر سيتي وآرسنال الإنجليزيين بالإضافة الى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال وكيل أعمال إيسكو في تصريحات لوسائل الإعلام:"إيسكو يرغب في تجربة دوري آخر لكن ليس لدينا أي عرض رسمي الآن، البقاء في ريال مدريد لن يكون مشكلة أيضاً".