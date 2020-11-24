الرياضة

أحزان ببني سويف لرحيل رئيس نادي المحافظة

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أحمد جودة - القاهرة - ساد الحزن أوساط الشارع السويفى بصفة عامة والشارع الرياضى بصفة خاصة عقب الإعلان عن رحيل المحاسب جابر سليم رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الاسبق.

ونعى مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة المحاسب علي محمد سليم، الفقيد عبر الصفحة الرسمية للنادى وذلك عبر منشور جاء فيه :
"ينعى نادي بني سويف برئاسة علي سليم وأعضاء مجلس الإدارة وللاعبي الفريق والجهاز الفني بخالص الحزن والآسى في وفاة رئيس نادينا السابق السيد جابر سليم راجيين من المولى أن يتغَمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته".

فيما عبر العديد من الرياضيين واللاعبين والمدربين والإداريين ونقابة المهن الرياضية ومسوؤلى الشباب والرياضة ببنى سويف عن كامل حزنهم لوفاة الراحل مشيدين بأخلاقه العالية تجاه الجميع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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