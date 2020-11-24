نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحزان ببني سويف لرحيل رئيس نادي المحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساد الحزن أوساط الشارع السويفى بصفة عامة والشارع الرياضى بصفة خاصة عقب الإعلان عن رحيل المحاسب جابر سليم رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الاسبق.

ونعى مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة المحاسب علي محمد سليم، الفقيد عبر الصفحة الرسمية للنادى وذلك عبر منشور جاء فيه :

"ينعى نادي بني سويف برئاسة علي سليم وأعضاء مجلس الإدارة وللاعبي الفريق والجهاز الفني بخالص الحزن والآسى في وفاة رئيس نادينا السابق السيد جابر سليم راجيين من المولى أن يتغَمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته".

فيما عبر العديد من الرياضيين واللاعبين والمدربين والإداريين ونقابة المهن الرياضية ومسوؤلى الشباب والرياضة ببنى سويف عن كامل حزنهم لوفاة الراحل مشيدين بأخلاقه العالية تجاه الجميع.