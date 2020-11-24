وديا.. البنك الأهلي يفوز على الشهداء استعدادا للممتاز

أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلي ، في تصريحات لـ"دوت الخليج " أن مباراة الفريق الودية أمام الشهداء تعد فرصة جيدة للجهاز الفني للدفع باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وكذلك الاطمئنان والوقوف على مستوى اللاعبين ، مشيرا إلى أنه يسعى إلى خلق نوع من التجانس بين مجموعة اللاعبين الجدد والقدامى .
وأشار المدير الفنى في تصريحاته :بأن المباريات الودية تزيد من اللياقة البدنية ومعرفة اللاعبين بشكل جيد قبل بدء المسابقة . وكان قد توجه فريق الأول لكره القدم بنادي البنك الأهلي إلى الإسماعيلية السبت الماضي ،للدخول في معسكر إعداد تحت قيادة المدير الفني محمد يوسف ،استعداد للدورى الممتاز . وحرصت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي توفير معسكر متميز يحقق أهداف النادي والجهاز الفني من المعسكر .
وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".
يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.
وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الااستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .
وعلم "دوت الخليج " أن المدير الفنى محمد يوسف قرر الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ". وقرر الااستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .
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