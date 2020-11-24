نهائي القرن.. فيفا يسلط الأضواء على نقاط الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره بالنسخه الحالية من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق ديكاداها الصومالي في دور الـ64 من البطولة .

وتمكن الزمالك من حجز مكانه من خلال البداية القوية، حيث تمكن من الفوز على الفريق الصومالي بسبعة أهداف دون رد في لقاء الذهاب ليتمكن أيضا من تكرر نتيجة صائبة في لقاء الإياب بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما باستاد برج العرب .

تمكن بطل السنغال جينيراسيون فوت من هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب بالسنغال .

وبداية الأزمة الثانية في مباراة الإياب بعدما رفض الفريق السنغالي خوض المباراة في الإسكندرية متمسكا بخوض اللقاء في القاهرة مثلما كان محددا ليتم بعد ذلك إعادة المباراة في القاهرة ويتأهل الأبيض إلي دور المجموعات بعد فوزه بهدف دون رد .

رحيل ميشتو من تدريب الزمالك عقب الهزيمة من مازيمبي بدأ الزمالك مرحلة دوري المجموعات بمواجهة مازيمبي الكونغولي إلا أنه تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولي من دور المجموعات على ملعب مازيمبي ليعلن مسئولو الزمالك رحيل ميتشو عقب العودة بسبب الهزيمة الثقيلة . باتريس كارتيرون يبدأ رحلته مع الزمالك بالصعود والتأهل لنصف النهائي بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في ذلك التوقيت مشواره الإفريقي مع القلعة البيضاء بالفوز على أول أغسطس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات باستاد السلام ليتمكن من حجز البطاقة الإفريقية من جديد. وواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ليتمكن من تحقيق التعادل بهدف لمثله ليعود من مواجهة زيسكو باستاد السلام في الجولة الرابعة من دور المجموعات ويتمكن من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين . وفى الجولة الخامسة من دور المجموعات واجه الزمالك مازيمبى الكونغولى وتعادل الفريقان سلبيًا. وتعادل الزمالك مع أول أغسطس الانجولي سلبيا ليتأهل الفريق إلي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا كثاني مجموعته برصيد 9 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 3 أخرى وتلقي الهزيمة في مباراة واحدة. وأكمل باتريس كارتيرون مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ليقود الفريق إلي تحقيق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية . وواجه الزمالك الترجي التونسي في مباراة الإياب علي استاد رادس وهزم بهدف دون رد ليتأهل الزمالك إلي دور نصف النهائي بسبب بصمة الفرنسي باتريس كاريترون الذي تمكن من قيادة الزمالك في 7 مباريات بالبطولة تمكن من تحقيق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مثلها وهزم في مباراة واحده قبل أن يفاجئ الجميع ويعلن رحيله عن القلعة البيضاء، ليتسبب في اندلاع أزمة رياضية داخل القلعة البيضاء. باتشيكو يقود الزمالك إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور في التعاقد مع جايمي باتشكيو عقب رحيل باتريس كارتيرون . وتولي باتشيكو قيادة نادي الزمالك في مباراته أمام الرجاء المغربي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتمكن من تحقيق الفوز بالدار البيضاء بهدف دون رد قبل أن يواصل تفوقه مع الفريق ويتأهل بهم إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف . وبات جايمي باتشيكو على موعد كتابة تاريخ جديد مع نادي الزمالك في حال تمكنه من تحقيق الفوز على النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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