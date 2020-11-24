محمود علاء ينفي إصابته بـ كورونا

نفى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وأوضح اللاعب أنه سليم تماما ولم يتعرض الإصابة بالفيروس.

وشدد المدافع في تصريحات خاصة على أنه يتواجد في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.

وأضاف علاء أن المسحة التي خضع لها منذ يومين سلبية وسيخضع لمسحة جديدة غدا مع الفريق تحت إشراف الكاف مبديا استياءه الشديد من الشائعات التي ترددت حوله. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.