سر أزمة الإسماعيلي مع عبدالرحمن مجدي وطلبه الرحيل لبيراميدز.. "خاص"

وكان مصدر مقرب من "اللاعب" صرح لموقع "دوت الخليج" بأن السبب وراء طلب اللاعب الرحيل من الإسماعيلي، هو عدم تقدير مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان له، حيث رفض المجلس تعديل عقده للفئة الأولى مساواة مع لاعبي الفريق، خاصة وهو لاعب بالمنتخب الأوليمبي.

وأضاف "المصدر" أن اللاعب يتبقى في عقده موسمان، وكان يتمسك بالاستمرار ضمن صفوف فريقه، إلا أن الإدارة استقرت على رحيله، في حالة حصوله على عرض مالي يليق بلاعبه. وكان الإسماعيلي فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، ضمن الاستعداد لخوض مسابقة الدورى الممتاز.

طلائع الجيش تقدم عن طريق مهاجمه ناصر منسى من انفراد صريح فى اللحظات الأولى من المباراة ، قبل أن يتعادل أحمد مصطفى فى الدقيقة العاشرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ومع بداية الشوط الثانى سجل شيلونجو ثانى أهداف الدراويش من انفراد سكن الجبهة اليسرى لشباك حارس الجيش. الودية شهدت الظهور الأول للانجولى ارى بابل الوافد الجديد.

الفريق بدأ بتشكيل كل من .. محمد مجدى حارس مرمى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، أحمد أيمن ، محمود البدرى فى الدفاع ، نادر رمضان ،دونجا ، مدحت فقوسة ، أحمد مصطفى. فى الوسط أرى بابل ، بنسون شيلونجو فى الهجوم. فى الشوط الثانى شارك كل من كمال السيد وشكرى نجيب ومحمد صادق وأحمد كاستيلو وأحمد مدبولى ومحمد الشامى ومحمد مخلوف ومحمود عبد الله وأحمد عبد الوهاب ومحمد ناصر.