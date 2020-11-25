نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر اليوم الثلاثاء، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتابع الخطيب جزء كبير من مران الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار استعداده لمواجهة الزمالك المقبلة.

وجاء حضور الخطيب لمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل مساندة الفريق الأحمر قبل مباراة الزمالك والشد من أزرهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.