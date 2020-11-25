نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس في معسكر مغلق استعدادا لملاقاة بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الاول بنادى منتخب السويس بقيادة أشرف خضر معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد امام بورتو السويس الصاعد حديثا والتى تقام على استاد السويس الجديد في الساعة الثانية والنصف في أولى منافسات مجموعة القاهرة من دورى القسم الثاني.



ونجحت ادارة منتخب السويس في التعاقد مع 18 لاعبا خلال فترة الانتقالات الحالية وهم: أبو النصر حلمي لاعب المقاولون العرب (مهاجم)، و عماد علاء لاعب فاركو (وسط ملعب)، ومحمود سمير لاعب فاركو (وسط ملعب)، وكريم عصمت لاعب الأوليمبي (مدافع)، ومحمد الدقي لاعب المنصورة ( وسط ملعب)، ورفعت مفتاح لاعب فاركو (وسط ملعب)، أحمد الجندي لاعب المريخ (مهاجم)، و محمد جبل لاعب المريخ (صانع العاب)، وأحمد فراويلة لاعب المريخ (مدافع)، وأحمد فتحي عبد الجيد لاعب تلفونات بنى سويف (مدافع)، وابراهيم عوض مركز شباب بيلا (مدافع)، واحمد فوزي لاعب طنطا (وسط ملعب)، واحمد زغلول لاعب فاركو (مهاجم)، مصطفي فرغلي لاعب بتروجت (وسط ملعب)، و اسلام أسامة لاعب اسكو (صانع العاب)، و مصطفي كالوشا لاعب نادى Zd (وسط ملعب)، وأحمد حسين لاعب فاركو (صانع العاب)، والثنائى يعقوب و كاظم لاعبية فريق سيراميكا كليوباترا، بالإضافة للاعبين القدامى هم محمود كوكو (حارس مرمي) و محمد عاطف (حارس مرمى) ونادر عاطف (حارس مرمى) وكريم يكن (مدافع) و نور العريان (مدافع) ومحمد علاء هيكل (مدافع) و مصطفي حافظ (وسط ملعب) و أحمد فتحي (وسط ملعب) ومحمد عمارة (وسط ملعب)، أحمد فتحي (وسط ملعب).



ويقود منتخب السويس جهاز فنى مكون من : سيد فرج امين الصندوق و مشرف على الفريق، و أشرف خضر مديرا فنيا و محمد قناوي مدربا عاما و هيثم عبده مدربا مساعد، و سيد توفيق مدربا حراس المرمى، و فريد شوقي مديرا إداريا، والجهاز الطبي دكتور جمعه أنور، ومحمد شفيق، ومحمد عبدالستار.