نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميآ.. تأجيل مباراة طنطا والزرقا بالممتاز "ب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزرقا وطنطا ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري الممتاز "ب" للموسم الجديد 2020-2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزرقا مع طنطا يوم السبت القادم، بدلا من الغد، لعدم وجود موافقات أمنية على إقامة اللقاء بملعب الزرقا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين ابناء السيد البدوي والزرقاء غدا الاربعاء على ملعب الزرقا في تمام الثانية والنصف ظهرا قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، على أن يختار الزرقا ملعب بديل أو إحضار موافقات أمنية لإقامة اللقاء على ملعبه السبت المقبل.