نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة: لن أسمح بأى ضغوط للتأثيرعلى القرارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن يجب إعطاء الآخرين فرصة لتعديل سلوكهم، مردفا: "نتحمل الهجوم من البعض من أجل الوطن".وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أي نقد سلبي يجب مناقشته وتعديله، الإعلام مرآة مجتمعية للعمل المؤسسي.

وأضاف، لن أسمح بأي ضغوط للتأثير على أي قرار ولكن لن نصطدم، متابعا: "قد ألجأ للإجراءات القانونية للرد على أي تجاوزات مسيئة".

