26 لاعب في قائمة بيلا بدورى القسم الثاني

وتعاقد بيلا في فترة الانتقالات الصيفية مع 12 لاعب وهم :

1-السعيد غمري (خط وسط الزعفران)

2-محمد رمضان "سكر"(مهاجم) إف سي مصر-بني عبيد

3-محمد رضا "ديدا"(حارس مرمى) النصر - طنطا

4-محمد وهدان(حارس مرمى المنصورة

الحسن 5-دياللو(جناح أيسر) ميجا سبورت - غزل المحلة

6-موري بانجورا(خط وسط) كفر الشيخ

7-بكر أحمد(ظهير أيسر) دكرنس

8-جميل إبراهيم (مهاجم) شباس الشهداء

9-مصطفى سعد (ظهير أيمن) الحريه - الإتصالات -الزعفران

10-فتوح المتولي (مدافع) المنصورة - أسوان - الحمام

11-محمد عزازي (جناح أيمن) بورفؤاد

12-سيد مصطفى (مهاجم) نبروه- بلديه المحلة -جمهورية شبين.

وضمت القائمة الأولى 14 لاعب وهم محمد فوزي، أحمد عاطف شكاره، مصطفى شامخ، رضا شحاتة، إبراهيم السيد فرنسا، أسامة عمر كاكا،محمود السيد جليط، عادل إبراهيم، سمير معاذ،السيد محمد، يوسف شعبان،احمد العباسى، محمد عادل، أحمد الشربيني.