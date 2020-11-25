نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 26 لاعب في قائمة بيلا بدورى القسم الثاني في المقال التالي
ويقود بيلا فنياً، إبراهيم الشهيدى مدير فني ويعاونه أحمد حجازي مدرب عام، وأحمد مرعى مدرب مساعد، ووليد الشبراوي مدرب حراس مرمى، وحمدى خليفه مدير اداري.
وتعاقد بيلا في فترة الانتقالات الصيفية مع 12 لاعب وهم :
1-السعيد غمري (خط وسط الزعفران)
2-محمد رمضان "سكر"(مهاجم) إف سي مصر-بني عبيد
3-محمد رضا "ديدا"(حارس مرمى) النصر - طنطا
4-محمد وهدان(حارس مرمى المنصورة
الحسن 5-دياللو(جناح أيسر) ميجا سبورت - غزل المحلة
6-موري بانجورا(خط وسط) كفر الشيخ
7-بكر أحمد(ظهير أيسر) دكرنس
8-جميل إبراهيم (مهاجم) شباس الشهداء
9-مصطفى سعد (ظهير أيمن) الحريه - الإتصالات -الزعفران
10-فتوح المتولي (مدافع) المنصورة - أسوان - الحمام
11-محمد عزازي (جناح أيمن) بورفؤاد
12-سيد مصطفى (مهاجم) نبروه- بلديه المحلة -جمهورية شبين.