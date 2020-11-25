الرياضة

26 لاعب في قائمة بيلا بدورى القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي بيلا بقيادة جمال الصيرفي قيد 26 لاعب بقائمة الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020-2021.

ويقود بيلا فنياً، إبراهيم الشهيدى مدير فني ويعاونه أحمد حجازي مدرب عام، وأحمد مرعى مدرب مساعد، ووليد الشبراوي مدرب حراس مرمى، وحمدى خليفه مدير اداري.


وضمت القائمة الأولى 14 لاعب وهم محمد فوزي، أحمد عاطف شكاره، مصطفى شامخ، رضا شحاتة، إبراهيم السيد فرنسا، أسامة عمر كاكا،محمود السيد جليط، عادل إبراهيم، سمير معاذ،السيد محمد، يوسف شعبان،احمد العباسى، محمد عادل، أحمد الشربيني.

وتعاقد بيلا في فترة الانتقالات الصيفية مع 12 لاعب وهم  :


1-السعيد غمري (خط وسط الزعفران)
2-محمد رمضان "سكر"(مهاجم) إف سي مصر-بني عبيد
3-محمد رضا "ديدا"(حارس مرمى) النصر - طنطا
4-محمد وهدان(حارس مرمى المنصورة
الحسن 5-دياللو(جناح أيسر) ميجا سبورت - غزل المحلة
6-موري بانجورا(خط وسط) كفر الشيخ
7-بكر أحمد(ظهير أيسر) دكرنس
8-جميل إبراهيم (مهاجم) شباس الشهداء
9-مصطفى سعد (ظهير أيمن) الحريه - الإتصالات -الزعفران
10-فتوح المتولي (مدافع) المنصورة - أسوان - الحمام
11-محمد عزازي (جناح أيمن) بورفؤاد
12-سيد مصطفى (مهاجم) نبروه- بلديه المحلة -جمهورية شبين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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