بايرن ميونيخ يفقد 3 لاعبين قبل مواجهة ريد بول بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء أن الفريق سيفتقد جهود المدافع نيكلاس شوله في مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما يغيب كورنتين توليسو وبونا سار وتحوم الشكوك حول لوكاس هيرنانديز.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"نأمل أن يشارك هيرنانديز غدا. توليسو وبونا سار لن يكونا جاهزين."

وأضاف فليك :"نيكلاس شوله لن يكون متاحا كذلك غدا. نأمل أن يكون جاهزا بحلول مطلع الأسبوع."

وكان شوله قد جرى تبديله خلال المباراة التي خسرها المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني صفر / 6 في 17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، وغاب عن مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا) بسبب افتقاده التديبات الكافية، حسب ما ذكره النادي.

وكان هيرنانديز قد جرى تبديله خلال المباراة أمام فيردر بريمن يوم السبت بينما غاب توليسو وسار عن المباراة بسبب مشكلات عضلية وخضعا لتدريبات منفردة أمس الاثنين.

ويمكن لبايرن ميونخ حامل اللقب حسم تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بالفوز في مباراة الغد، لكن فليك قال إن تحقيق الفوز الرابع على التوالي في المجموعة، هو مهمة صعبة.

وقال فليك :"هدفنا الآن هو التأهل لدور الستة عشر، لكن هذه مهمة صعبة. سالزبورج يجيد وضع منافسيه تحت الضغط كما أن عناصره تجيد التحرك بالكرة."

وأضاف :"هو منافس قوي حقا ويعرف كيفية تشكيل الضغط على منافسيه. هو فريق يهاجم جيدا عندما يستعيد الكرة. وفريق قادر على المنافسة في دوري الأبطال."

ومن ناحيته، قال ليون جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ :"نرغب في تحقيق الفوز غدا. رأينا في المباراة الماضية مدى الكفاءة التي يتمتع بها سالزبورج. هذا الفريق مدجج بالعناصر الموهوبة ولن تكون مهمتنا سهلة أمامه غدا."

وتمثلت الأنباء السارة لهانزي فليك في عودة ألفونسو ديفيز إلى ملعب التدريبات، لكنه خضع لتدريبات منفردة.

وواصل الكندي ديفيز اليوم الثلاثاء برنامج إعادة التأهيل، وذلك بعد جلسة ركض خفيف أمس الاثنين.

وكان ديفيز قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت 5 / صفر في 24 أكتوبر الماضي.

وتوقع فليك حينذاك أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، ولم يجر حتى الآن تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.