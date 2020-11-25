الحمام يختتم استعدادتة لمباراة الجزيرة بالقسم الثاني

يذكر أن الحمام أعلن عن إنضمام 15 لاعب وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي،وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف، وعظيمة لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة،و مصطفي عادل لاعب النصر للتعدين، وائل علي لاعب المنيا، خليل نيمار لاعب الزمالك، وعلي أبو العلا لاعب سموحة، محمد البغدادي لاعب النصر ، وعبد الوهاب صابر لاعب البنك الأهلي.

وقام نادي الحمام بقيد 12 لاعب في قائمة الفريق الأولي للموسم الجديد وضمت كل من: إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد".