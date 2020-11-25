نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديروط يحصل على توقيع ظهير أيسر تلا استعداداً للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مجلس إدارة نادي ديروط أحد أندية المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، على توقيع اللاعب كريم ياسين، الظهير الأيسر السابق، لفريق مركز شباب تلا.

وقام اللاع بالتوقيع لديروط لموسم واحد، في صفقة إنتقال حر، عقب إنتهاء تعاقدة مع فريقة السابق، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ويعد كريم ياسين من مواليد 1993 ولعب من قبل في صفوف أندية السكة الحديد والشمس، قبل الإنضمام لتلا لمدة 3 سنوات.