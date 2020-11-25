هدف موراتا يصعد بيوفنتوس إلى دور الـ16
حسم يوفنتوس الإيطالي صعوده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه فرينكفاروزي المجري 2 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة.
ورفع يوفنتوس رصيده بذلك إلى تسع نقاط في المركز الثاني ليتأهل برفقة برشلونة الإسباني المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة واحدة متساويا في ذلك مع دينامو كييف الأوكراني.
وافتتح ميرتو أوزوني التسجيل لفيرنكفاروزي في الدقيقة 18، ثم أدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 35 ، وحسم البديل ألفارو موراتا المباراة وبطاقة التأهل لصالح يوفنتوس بهدف الفوز 2 - 1 في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدف موراتا يصعد بيوفنتوس إلى دور الـ16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.