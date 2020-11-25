دورتموند ولاتسيو يقتربان من دور الـ16

دورتموند ولاتسيو يقتربان من دور الـ16اقترب فريق بوروسيا دورتموند الألماني بشكل كبير من التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3 - صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز لاتسيو الإيطالي على ضيفه زينيت سانت بطرسبرغ الروسي 3 - 1.

ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات ويحل لاتسيو وصيفا بثمان نقاط ويليه كلوب بروج في المركز الثالث برصيد أربع نقاط فيما يتذيل زينيت المجموعة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، واصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند تألقه اللافت وسجل هدفين في شباك كلوب بروج بعد ثلاثة أيام فقط من تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك هيرتا برلين بالبوندسليغا.

وسجل هالاند الهدفين الأول والثالث لدورتموند في الدقيقتين 18 و60 وتكفل جادون سانشو بالهدف الثاني في الدقيقة 45.

وعلى ملعب الأولمبيكو، تقمص تشيرو إيموبيلي دور البطولة وقاد لاتسيو لفوز ثمين على زينيت بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل إيموبيلي الهدفين الأول والثالث للاتسيو في الدقيقتين الثالثة و55 وأحرز ماركو بارولو الهدف الثاني في الدقيقة 22 في الوقت الذي تكفل فيه أرتيم دزيوبا بالهدف الوحيد للفريق الروسي في الدقيقة 25.

وكالات