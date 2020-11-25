نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز على نظيره لايزبيج الألماني بهدف للا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 11 من ضربة جزاء ليقود فريقه للفوز بالمباراة وتحقيق الثلاث نقاط في المجموعة . وشهد اللقاء ضغطا متواصلا من جانب لاعبي لايزبيج لمحاولة إحراز هدف التعادل وتألق الحارس كيلور نافاس في اللقاء حيث استطاع أن يخرج عدة كرات خارج المرمى ويساهم في فوز فريقه في النهاية. وبهذه النتيجة ، صعد باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط ، بينما توقف فريق لايزبيج عند المركز الثالث برصيد 6 نقاط أيضًا بسبب فارق الأهداف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أوروبا .. نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز بهدف نظيف على لايزبيج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.