اليوم .. الترسانة يستضيف السكة الحديد في إفتتاح القسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الترسانة بقيادة علاء نوح نظيره فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور ، في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء في اولى منافسات المجموعه الثانيه بدورى القسم الثاني، ويسعى لكلا الفريقين للفوز بحث عن النقاط الثلاث.

قائمة الترسانة

وكان فريق الترسانة قد قام بقيد 29 لاعب منهم 17 لاعب في القائمة الاولى وهم أحمد حسين، طارق وطنى، محمد حسين عضل، احمد هشام، احمد عماد، بركات حجاج، ابراهيم منصور، هشام رجب ، وليد فوزى، محمد جمال تريكة،رضا صلاح، محمد مجدى كرسبو، ايهاب فؤاد، عمر طارق ، أحمد توتى ،مصطفى صفوت ، محمود جمال .

وتم التعاقد مع 14 لاعب جديد هم أحمد سعيد حارس مرمى اﻻولمبى، وسامح على حارس مرمى حرس الحدود، على العربى مدافع الرجاء وأحمد العش مدافع ابو قير،ومحمد جمعه مدافع سراميكا، واحمد ابراهيم مدافع الزرقا، ونانا لاعب وسط تليفونات بنى سويف، محمد عبدالله لاعب وسط بلديه المحله، واحمد مصطفى ﻻﻻ لاعب وسط القناه، ومحمد يوسف لاعب وسط من حرس الحدود، وأحمد وجيه مهاجم سراميكا، وحسام باولو لاعب الزمالك والداخليه.

الجهاز الفني للفريق الترسانة



يتكون الجهاز الفني للفريق الترسانة من علاء نوح مدير فني،ومحمد أبو زيد مدرب عام، وعلى رشدي مدرب،واحمد فوزي مدرب حراس مرمى، ومحمد فؤاد مدير كورة، وحسين أمين مخطط أحمال.

المباريات الودية



خاض فريق الترسانة 5 مباريات ودية حقق الفوز على فريق اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى فريق جينيس برباعية نظيفة وعلى فريق البلاستيك بهدفين نظيفين وتعادل مع فريق جمهورية شبين بهدف لمثله، وتلقى هزيمة من لاڤيينا بهدفين مقابل هدف.

السكة الحديد



بينما فريق السكة الحديد استعد لإفتتاح مشواره في دوري القسم الثاني بتسجيل 29 لاعب منهم 16 لاعب في القائمة الاولى و 13 لاعب في الانتقالات الصيفية وهم أحمد محمد بلحه لاعب البنك الأهلي، إسلام سليمان حارس مرمى أسوان، أمير حجازي لاعب دكرنس،- حمود كلشط لاعب البلدية، محمد ريعو لاعب دكرنس، عادل فكرى لاعب دكرنس، العربي محمد لاعب نبروه، والغنينى موسى هولاي، عبد الله بيكا لاعب سيراميكا كليوباترا والمصري، وأحمد النحاس لاعب تليفونات بني سويف، وإسلام عفروتو لاعب الأهلي والرجاء، و إسلام صلاح سولارى لاعب البنك الأهلي، ومحمد أبو سريع لاعب الداخلية.

قائمة السكة الأولى



ضمت قائمة الفريق الأولى 16 لاعب من الحرس القديم وهم، إبراهيم شعللها، محمد جمال، حازم شعيب،المتولى محمود، عبد العليم السيد، طه زين، حسن بشندى، فوزي الكاشف، أسامة صبحى، محمد رمزي،امادور كونى، فتحي مجدى، محمد عاطف، محمد أحمد ريعو، محمود سعيد الصقر.

الجهاز الفني



ويضم الجهاز الفني كلا من جمعة مشهور مدير فني وكمال اليمني مدرب عام وخالد محمد “بلية” مدرب وإسلام طاهر مدرب مساعد ووائل خليفة مدرب حراس المرمي والدكتور محمد عبدالعال طبيب ووليد نصار أخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم مدلك ووليد أنور شئون لاعبين ومحمد جمال مدير الكرة.، محمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الفريق ومحمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف إبراهيم عمال مهمات.

المباريات الودية



خاض فريق السكة الحديد مباراتين في القاهره حقق الفوز على فريق البلاستيك بستة أهداف نظيفة ثم الفوز على فريق دقاروس بخمسة أهداف دون رد، ثم أقام معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية، حقق خلاله الفوز على فريق الشهداء وبلدية الاسماعيليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وعلى فريق كهرباء الاسماعيليه بهدفين مقابل هدف، واختتم معسكره التدريبي بالتعادل السلبى مع فريق الإسماعيلي.

