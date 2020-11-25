نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. الرجاء في مهمة صعبة أمام فاركو بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الرجاء المطروحي مبارياتة بدوري القسم الثاني بمواجهه قوية أمام فاركو بإستاد المكس بالإسكندرية في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء في أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني موسم 2021/2020.



يذكر أن الفريق المطروحي قد نجح في الحصول علي توقيع محمود حربي حارس الترسانة، وياسر رضا لاعب السكة الحديد، ومحمد صلاح لاعب الإسماعيلي ، ووليد عطية لاعب المنصورة، ومحمد عادل زيادة حارس سرس الليان، وحسن ربيع لاعب الزرقا، أحمد خير حارس الفيوم، وسعد ماردونا لاعب الجزيرة.



قام بقيد 13 لاعب في القائمة الأولي للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وضمت القائمة كل من : إبراهيم عيسي، ومحمد باستن، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأمير صابر، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ووائل فراج، وعزت جمال، وإسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.



ويتكون الجهاز الفني من: إبراهيم حسن مدير الكرة، محمد عبدالسميع مدير فني، رضا أبو اليزيد مدرب عام، علاء خضر مدرب حراس مرمي، سليمان سنجاري مدير إداري، عصام الفار طبيب