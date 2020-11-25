نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لمرتضى منصور قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خطابا إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، بشأن منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

منع مرتضى منصور من حضور مباراة نهائي أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الأهلي مساء الجمعة المُقبلة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه تضمن خطاب اللجنة الأولمبية المصرية، لإتحاد الكرة، التأكيد على منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور أي مباراة بسبب إيقافه لمدة أربعة سنوات.

وأكدت اللجنة الأولمبية في خطابها أن مرتضى منصور ليس رئيسا لنادي الزمالك إذ تم عزله من منصبه ولا يحق له حضور المباراة النهائية أمام الأهلي.

وطالبت اللجنة بإعطاء تعليمات إلى مسؤولي ستاد القاهرة لمنع مرتضى منصور من دخول الملعب يوم الجمعة المقبلة على ضوء القرار السابق ضد رئيس الأبيض.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد أصدرت قرارا بعزل مرتضى منصور عن منصبه وإيقافه 4 أعوام بدعوى تجاوزه في حق عدد من الجهات والشخصيات الرياضية.