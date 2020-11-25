نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية، المباراة الهامة والحاسمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلي، فيما يسمى بـ " نهائي القرن"، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية، بتعليق مدحت شلبى، فيما سيتم نقلها عبر قناة tvtالتوجولية المفتوحة، التى تظهر على القمر: Eutelsat W1 10 E، التردد: 11747، 27500 أفقى، بالإضافة إلى القنوات المشفرة.

وينتظر الجميع المباراة التاريخية التي تجمع بين الأهلي والزمالك، نظرًا لأنها بين عملاقين في نهائي قاري، بالإضافة إلى أنهما من نفس البلد وهي التي لم تحدث من قبل في تاريخ البطولة.