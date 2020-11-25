نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 26 لاعب في قائمة أبو قير للأسمدة بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد في صفوف فريق أبو قير للأسمدة 26 لاعبا خلال منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وشعدت القائمة الأولى تسجيل 14 لاعب وهم، محمد طلعت، مرضي جودة، علي عزت، محمد رجب ريعو، محمود عبد المجيد الملك، أحمد حسني، كمال أبو الفتوح، محمد جمال الكارتة، اسلام حسين، مصطفى بهاء، مصطفى الخواجة، كيرفالا، محمد عبد الله، محمد علاء، بجانب الناشئين يوسف حمدي، وأحمد علي، وعلاء أنس.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة لفريق أبو قير، تواجد 12 لاعب وهم كلاً من، السيد الصاوي، عادل يحي، حارس الأوليمبي، وهاني السيد، أحمد عبد الرحمن، مهاب حسن، محمد جبر، لاعب الشرطة العراقي، نصر رمضان، علاء شعبان، من البلدية، اسلام نبيل، من القناة، ماجد علي، يايا كونية، عوض محمد لاعب إيتاي البارود.