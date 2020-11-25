الرياضة

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يملك حلولا أكثر من الأهلي في نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن لاعبي الزمالك يتحملون الضغوطات ومستواهم عالي لأنهم دوليين.

 

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك يملك لاعبين دوليين يتحملون الضغوط ومستواهم عالي".

 

وأكمل: "الزمالك منذ الموسم الماضي وهو يملك فلسفة اللعب على بطولة، كما أن الزمالك يملك حلولا ومفاتيح لعب أكثر من الأهلي نظريا".

 

وأتم: "الزمالك لديه لاعبين جيدين في إنهاء الهجمات مثل  مصطفى محمد وأوباما وبن شرقي، على الجانب الاخر السولية وديانج يمنحان الأهلي القدرة على الاستحواذ بشكل جيد".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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