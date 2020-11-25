ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"،" هناك لاعب مهم فى التشكيل الأساسي للنادي الأهلي نتيجة المسحة التي أجراها جاءت إيجابية، ولكن النادي الأهلي يتكتم على الإعلان في الوقت الحالي".

وأضاف، " النادي الأهلي فى الوقت الحالى ينتظر المسحة التي يجريها الكاف من أجل الإعلان عن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وأشار إلى أن غياب محمود حمدي الونش عن نادي الزمالك خسارة كبيرة، بسبب المستوى الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكن باتشيكو يمتلك لاعبين قادرين على تعويض غياب الونش.