نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان يكشف تفاصيل حديثه المثير مع كيكي سيتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عن طبيعة العلاقة التي تجمعه مع كيكي سيتين، المدرب السابق للفريق الكاتالوني.

وتولي سيتين مهمة قيادة برشلونة منذ يناير الماضي، لكنه أقيل عقب الخسارة الكارثية (2-8) أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان، في تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التلفزيوني: "أت علاقتي مع سيتين كانت طبيعة للغاية، وقال لي والداي أحيانًا أن أسأله لماذا لا ألعب، أو لماذا يستبدلني، لكني قلت إنه لا معنى لهذا الأمر".

وأضاف: "ولكن بعد أن دفع بي لمدة خمس دقائق فقط أمام أتلتيكو، قال لي إنه يريد التحدث معي بشأن هذا الأمر، لكن أخبرته أنه غير ملزم بفعل ذلك".

وأختتم: "قال سيتين إلى متى ستظل غاضبًا، ولكني قلت له اهدأ سأواصل العمل ولن أفتعل أي مشكلة، ولديك الحرية في افتراض ما تريد بشأني.. لازلت غاضبًا من سيتين (يضحك)".