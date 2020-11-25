الرياضة

جريزمان يكشف تفاصيل حديثه المثير مع كيكي سيتين

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان يكشف تفاصيل حديثه المثير مع كيكي سيتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عن طبيعة العلاقة التي تجمعه مع كيكي سيتين، المدرب السابق للفريق الكاتالوني.

وتولي سيتين مهمة قيادة برشلونة منذ يناير الماضي، لكنه أقيل عقب الخسارة الكارثية (2-8) أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان، في تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التلفزيوني: "أت علاقتي مع سيتين كانت طبيعة للغاية، وقال لي والداي أحيانًا أن أسأله لماذا لا ألعب، أو لماذا يستبدلني، لكني قلت إنه لا معنى لهذا الأمر".

وأضاف: "ولكن بعد أن دفع بي لمدة خمس دقائق فقط أمام أتلتيكو، قال لي إنه يريد التحدث معي بشأن هذا الأمر، لكن أخبرته أنه غير ملزم بفعل ذلك".

وأختتم: "قال سيتين إلى متى ستظل غاضبًا، ولكني قلت له اهدأ سأواصل العمل ولن أفتعل أي مشكلة، ولديك الحرية في افتراض ما تريد بشأني.. لازلت غاضبًا من سيتين (يضحك)".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا