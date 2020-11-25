نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب أنفيلد رود مساء اليوم الأربعاء، لقاء يجمع بين ليفربول وضيفه أتالانتا، في رابع جولات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول للفوز على أتالانتا، وقطع تأشيرة التأهل رسمياً لدور الـ16، بينما يأمل أتالانتا في تحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على آمال الفريق في التأهل.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أتالانتا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع أياكس.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ريس ويليامز – فابينيو – جويل ماتيب – أندرو روبيرستون.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم – كيرتس جونز – جيمس ميلنر.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – دييجو جوتا.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.