يامن بن ذكري: الزمالك الأقرب للفوز ببطولة أفريقيا

وجّه التونسي يامن بن ذكري مدافع الزمالك السابق، التهنئة للدولة المصرية على استضافتها حدثًا كبيرًا مثل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال يامن في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة MBC مصر، إن نهائي أفريقيا يُعد حدثاً كبيراً جدًا وشرف لمصر تنظيم هذه المباراة المرتقبة.

وتمنى بن ذكري فوز الزمالك بهذا اللقاء، مؤكدًا أيضًا أنه يتوقع فوز الفارس الأبيض لاعتبارات كثيرة أهمها أن الموسم الجاري له أسبقية بعد الفوز على الأهلي في مناسبتين على مدار الموسم الاولى في كأس السوبر المصري والأخرى في الدور الثاني للدوري المصري.

وأضاف بن ذكري أن الزمالك يحتاج الفوز بهذه النسخة من دوري الأبطال ، لأن آخر بطولة فاز بها كانت بالنظام القديم منذ 18 عاما عندما تخطى الفريق الأبيض فريق الرجاء في النهائي بالقاهرة.

ووجه المدافع التونسي الدعوة للجماهير المصرية بضرورة التحلي بالروح الرياضية وإظهار المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين الكبيرين.

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل المارد الأبيض بجانب النادي الأهلي .