نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إيطاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحقق إنتر ميلان الفوز على حساب تورينو بالمباراة الأخيرة قبل تلك المواجهة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الثامنة من الكالتشيو.

واستقر انطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام ريال مدريد، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

هاندانوفيتش - دي امبريزيو - دي فري - باستوني - أشلي يونج - أشرف حكيمي - ارتورو فيدال - بروزوفيتش - باريلا - لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.