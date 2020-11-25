مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-11-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 25 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة:

12:00 ظهرا، جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية × سيدني إف سي – أستراليا، تذاع عبر قناةbeIN Sports HD 8

12:00 ظهرا، جوانجزو إيفرجراند – الصين × فيسيل كوبي – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

03:00 عصرا، شنجهاي – الصين × يوكوهاما إف مارينوس – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

07:55 مساء، بوروسيا مونشنجلادباخ – ألمانيا × شاختار دونيتسك – أوكرانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:55 مساء، أولمبياكوس – اليونان × مانشستر سيتي – إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، بايرن ميونيخ – ألمانيا × ريد بول سالزبورج – النمسا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

10:00 مساء، أتلتيكو مدريد – إسبانيا × لوكوموتيف موسكو - روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

10:00 مساء، انتر ميلان – إيطاليا × ريال مدريد – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، مارسيليا – فرنسا × بورتو – البرتغال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، ليفربول – إنجلترا × أتلانتا - إيطاليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

10:00 مساء، أياكس أمستردام – هولندا × ميتييلاند – الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة

06:00 مساء، لانس × نانت، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8