من الأغلى.. القيمة التسويقية لنجوم الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن الأفريقي

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.



ونشر موقع "سبورت 360" في نسخته العربية نقلا عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، أن القيمة التسويقية للاعبي النادي الأهلي تبلغ 27.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الزمالك 24.05 مليون يورو.

إجمالي القيمة التسويقية للاعبي الأهلي والزمالك 51.9 مليون يورو، وحاصل ضربها في القيمة الحالية لليورو في مصر، ستبلغ قيمة اللاعبين التسويقية في نهائي دوري أبطال أفريقيا 959 مليون جنيه مصري.

كما يعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأعلي تسويقيًا بين صفوف فريقه بقيمة تصل إلى 2.5 مليون يورو، يليه الخماسي عمرو السولية وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجاي وأليو ديانج بـ 1.5 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر يأتي داخل فريق الزمالك الثنائي فرجاني ساسي ومصطفي محمد الأعلي تسويقيًا بـ 2.5 مليون يورو، يليهما أشرف بن شرقي بقيمة تسويقية تصل إلى مليوني يورو، ثم محمود علاء ب 1.5 مليون يورو.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل المارد الأبيض بجانب النادي الأهلي .

وفي سياق آخر، كشف الاعلامي أحمد شوبير عن خطة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك في نهائي "القرن" بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.



وأضاف شوبير عبر أون تايم سبورتس: "تشكيل الأهلي سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع معلول وهاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف".

وتابع: "موسيماني استقر على كل من أفشة والشحات وأجايي خلف المهاجم الوحيد مروان محسن، على أن يتولى السولية وأليو ديانج مهمة الارتكاز".