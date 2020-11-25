الرياضة

مفاجأة.. عرض سعودي جديد لعصام الحضري

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب ، خاصة بعد إعتزاله اللعب رسميا قبل عده أيام.

 

وأضاف الحضري في تصريحاته ببرنامد اللعيب المذاع على قناة MBC  مصر ، أنه بالفعل تلقى عدم عروض في الفترة الأخيرة وتحديدا من السعودية مشيرا إلى انه سيحسم أمره   خلال الأيام المقبلة.

 

وقال الحضري انه تلقى أيضا عدد من العروض في الفتر ة الأخيرة بخلاف عروض السعودية ، ولكنه لن يفصح عنها في الفترة الحالية ، إلا بعد أن يدرس كافة العروض بشكل كامل وسيتخذ قراره بناء على الانسب له في الفترة المقبة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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